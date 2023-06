Jan Delay & Disko No. 1

Es gibt in der deutschen Poplandschaft nur wenige Musiker, die eine Karriere wie Jan Delay vorweisen – voller Überraschungen, Vielfalt und jahrzehntlangem Erfolg. Bekannt wurde Jan Philip Eißfeldt, so Delays bürgerlicher Name, Anfang der 90er mit der Formation Absolute Beginner, 2001 erschien dann sein erstes Soloalbum. Die folgende Soloplatte „Mercedes-Dance“ mit Songs wie „Klar“ und „Für immer und dich“ ging schließlich 2006 durch die Decke, es war die erste Zusammenarbeit mit seiner neuen Band Disko No. 1. Sie begeistern bis heute. Denn da ist viel Disco, Funk und Soul, da sind Reggae, Rock und Trap, dazu eine Brise Hip-Hop, Afrobeats und Ska. Da sind Delays einzigartige Gesangsstimme, seine treffsichere Reimkunst und sein feiner Sinn für knackige Slogans. Und da ist eine hart erspielte Tatsache: Es gibt hierzulande schlichtweg keine bessere Live-Band als Disko No. 1 und ihren stylischen MC Jan Delay. Live überzeugen kann man sich davon im Juli auf Schloss Kapfenburg.