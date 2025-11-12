Napoleon und die Geschichte des Eisernen Kreuzes

Das Eiserne Kreuz zählt zu den bekanntesten militärischen Ehrenzeichen Deutschlands.

Historiker und Napoleon-Experte Thomas Schuler zeichnet in seinem Vortrag die Ursprünge dieser Auszeichnung nach – von ihrer Entstehung im Umfeld der Befreiungskriege gegen Napoleon bis hin zu ihrer wechselvollen Geschichte im 20. und 21. Jahrhundert.

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Bundeswehr wird dabei auch die Frage beleuchtet, welche Bedeutung das Eiserne Kreuz heute noch hat – als militärisches Symbol wie auch als Teil des kollektiven Gedächtnisses.