Napoleon und Württemberg

Vortrag des Napoloen-Experten Thomas Schuler

Aufgrund der napoleonischen Expansionspolitik war der Fortbestand des Herzogtums Württemberg Anfang des 19. Jahrhunderts stark gefährdet. Wider Erwarten ermöglichte Napoleon Württemberg dann aber die politische Aufwertung zum Königreich. Als Gegenleistung mussten etliche württembergische Soldaten Napoleon auf seinen Feldzügen begleiten, viele kehrten nicht zurück. Der durchgehend bebilderte Vortrag des Napoleon-Experten Thomas Schuler führt die württembergische Politik, die Schlachten sowie das oftmals bittere Erleben der Bevölkerung vor Augen.