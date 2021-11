Narrenbaumstellen 2022

26. Narrenbaumstellen in Berkheim – wir stellen unseren Stecken und feiern!

Die Berkheimer Narren, laden herzlich ein zu unserem 26. Narrenbaumstellen. Am 21. Januar 2022 werden wir um 18:31 Uhr an der Osterfeldhalle in Berkheim unseren Stecken in die Höhe lupfen. Steht er, darf das natürlich auch gefeiert werden. Guggenmusiken, Funkenmariechen und jede Menge Auftritte in der Halle sorgen für gute Stimmung. Zu später Stunde kann mit dem DJ Team Berkheim die Tanzfläche gerockt werden. Wir freuen uns auf euch.