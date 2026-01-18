"Narrenredoute"

Närrischer Fasnetsabend mit Musik- und Bühnennummern.

Wie jedes Jahr laden wir euch zu unserem mittlerweile traditionellen Fasnetsabend ein. Kommt vorbei und erlebt einen närrischen Abend mit Musik, Kabarett und Gesang, präsentiert von Narren aus unserer gesamten Fasnet. Dieser Abend wird euch in eine ausgelassene Atmosphäre voller fröhlicher Musik, Tanz und Lachen entführen. Es wird ein unvergesslicher Abend, der die Herzen aller höher schlagen lassen, und uns in festlicher Freude zusammenbringen wird.

Die einzige Bedingung für diesen Abend ist... jeder bringt seine Freude, seinen Spaß und eine große Portion gute Laune mit! Lasst uns zusammen lachen und die frohe Stimmung verbreiten! Seid auch ihr dabei und macht diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis voller bunter Kostüme und fröhlicher Gesichter!