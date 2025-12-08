Narrenschiff

Mit über 50 Künstlermitgliedern verfügt der Kunstverein Schorndorf über ein beträchtliches kreatives Potenzial.

In seinen Jahresausstellungen zeigt sich dies hochkonzentriert, eindrucksvoll und vielseitig. Die Besucher*innen erleben das ganze Spektrum zeitgenössischer Kunst, sei es Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Fotografie, Bildhauerei, Installation, Objektkunst, Video und Film.

Ein Besuch der Jahresausstellung verspricht nicht nur ein sinnliches Erlebnis, sondern bietet auch einen tiefen Einblick in die aktuellen Positionen seiner Protagonist*innen.

Auf nach Narragonien. Die Crew des Kunstvereins ist Lagebeobachter auf dem angeschlagenen Abenteuerkreuzfahrtschiff unserer Zeit. Und stellt Fragen. Hält das Kapitänspatent was es verspricht? Kann irgendjemand Navigationskenntnisse nachweisen? Gibt es genug Trinkwasser oder Schiffszwieback. Helfen Orakel und Schiffsärzte? Wurde der richtige Koch angeheuert? Sind mögliche Meutereien in der Organisation berücksichtigt? Reicht der Platz in den Rettungsbooten zumindest für die Brückenelite? Was geschieht mit den Narren an Bord? Sind wir den Wirbeln über den Weltmeeren gewachsen? Dank Filmen wie Findet Nemo, Life of Pi, der Sturm, die Piratenbraut, Meuterei auf der Bounty oder Titanic bauen wir auf ein verlässliches Grundwissen über die Herausforderungen auf See.

Und sind verhalten zuversichtlich. Wir werden das Schiff schon schaukeln. Wie dem auch sei. Wir haben Narragonien im Visier.