Naschuwa – Konzert zum Jahr der Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit

Seit mehr als 30 Jahren tourt „Naschuwa“ schon durch Deutschland und Europa, spielen in Kirchen, Synagogen oder Jazzkellern, in Museen und Gedenkstätten, auf Kulturfesten und Kirchentagen.

Fröhlich, inspirierend, aber durchaus auch nachdenklich wirkt das musikalische Programm der Musikgruppe. Es stellt unterschiedliche Seiten der jüdischen Musik-Kultur vor und schlägt Brücken zum Hier und Heute. Neben der Musik kommt natürlich auch der jüdische Humor nicht zu kurz. Vom Wohl und Weh des Alltags, vom Zusammenleben im Schtetl und im Ghetto, aber auch von politischer Verfolgung erzählen die Lieder dieser musikalischen Reise. Die Musik knüpft an die Tradition der Klezmorim an, zu hören sind aber auch Eigenkompositionen im Stil der traditionellen Klezmer-Musik. Mit freundlicher Unterstützung von „Begegnung Christen und Juden in Bayern“