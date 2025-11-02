Machen Sie sich bereit für eine Reise durch die Geschichte der Country Musik und erleben Sie die Hits von Johnny Cash, Willie Nelson, Dolly Parton, Garth Brooks und vielen mehr.

mit einigen der größten Stars. Mit Musik von Country-Ikonen wie Johnny Cash, Willie Nelson und Dolly Parton. Für neuere Künstler*innen wie Garth Brooks und die Dixie Chicks ist „Nashville Live“ ein Feuerwerk der größten Legenden der Country-Musik und der faszinierenden Geschichten hinter ihren Welt- Hits wie „Ring of Fire“, „Achy Breaky Heart“, „Folsom Prison Blues“, „Crazy“, „Jolene“, „The Gambler“ und vielen, vielen mehr