Nasim | Talya

Nach der Winterpause startet das Kettenkarussell am 19. Februar 2026 in seine zweite Staffel – mit einem Abend voller Nähe, Energie und feinen Zwischentönen.

Als Hauptact spielt Nasim: der erst kürzlich aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Lab weggezogene Songwriter kehrt für diesen Abend zurück und bringt zur Verstärkung seine Band mit, die seinen Songs zusätzlichen Drive und Farbe verleiht. Mit seinem warmen Humor, seiner ehrlichen Art und seinem Gespür für Geschichten aus dem Alltag schafft Nasim eine Atmosphäre, die sofort verbindet. Seine Lieder sind leichtfüßig, pointiert und durchweg menschlich – Musik, die mitten ins Leben greift.

Den Abend eröffnet Talya, eine 26-jährige Singer-Songwriterin aus der Stuttgarter Region. Ihre Stücke sind Rückzugsort, Kompass und Ausdruck zugleich – getragen von einer Stimme, die sowohl sanft als auch kraftvoll strahlen kann. Inspiriert von Künstlerinnen wie Billie Eilish oder Tash Sultana findet Talya ihren eigenen Weg fernab von Konventionen. In ihren Texten geht es um innere Prozesse, Hoffnung, Verletzlichkeit und Empowerment. Jede Performance ist ein Einblick in ihre Welt – und eine Einladung, auch ein kleines Stück der eigenen zu öffnen.

Kettenkarussell ist eine gemeinsame Reihe von Laboratorium e.V. und Feierabendkollektiv.