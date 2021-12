Der iranische Dramatiker Nassim Soleimanpour entwickelt ein weiteres kühnes neues Theaterexperiment: Jeden Abend kommt ein anderer Performer auf die Bühne, während das Skript ungesehen in einer versiegelten Box wartet ...

Berührend autobiographisch und dennoch machtvoll universell, ist NASSIM eine eindrucksvolle theatralische Demonstration davon, wie Sprache uns sowohl trennen als auch vereinen kann.

NASSIM folgt Soleimanpours weltweit gefeiertem Weisses Kaninchen Rotes Kaninchen, das in über 25 verschiedene Sprachen übersetzt und über 1.000 Mal von großen Namen wie Stephen Fry, Ken Loach und Whoopi Goldberg gespielt wurde.

SHOW CREDITS

Autor und Performer Nassim Soleimanpour

Performer A new actor for every performance

Regie Omar Elerian

Designer Rhys Jarman

Sound Designer James Swadlo

Licht Designer Rajiv Pattani

Peoduktionsleitung Michael Ager

Lektorat Carolina Ortega & Stewart Pringle

NASSIM war eine Produktion und ein Auftragswerk vom Bush Theater und wurde dort am 25. Juli 2017 uraufgeführt.