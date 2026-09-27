Nasti – Meisterwerke für zwei Hände

Nasti (dey/deren) kam 2023 zusammen mit dem Elaia-Quartett nach Ansbach und berührte das Publikum mit den Kinderszenen von Robert Schumann.

Da dieser Auftritt sehr in Erinnerung geblieben ist, freuen wir uns, dass dey in dieser Spielzeit nun mit einem Soloprogramm auftreten wird.

Dey studierte klassisches Klavier und Liedgestaltung in Hannover bei Igor Levit und Jan Philip Schulze, vertiefte sich in die Mélodie française bei Anne Le Bozec in Paris und beschäftigte sich zudem mit historischer Aufführungspraxis. Neben der klassischen Ausbildung prägen auch Schauspiel, Komposition, kollektive Arbeitsformen und die Entwicklung neuer Konzertformate deren künstlerische Praxis. Selbst bei Klavierabenden denkt Nasti Programme als dramaturgisch geformte Erzählräume, in denen historische und gegenwärtige politische Kontexte sowie überhörte Stimmen sichtbar werden.

Nastis Klavierspiel wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem bei internationalen Wettbewerben in Aarhus, Narva und Vilnius. 2021 erhielt dey den Preis als „Best* Liedpianist:in“ beim Paula-Salomon-Lindberg Wettbewerb der UdK Berlin. Neben solistischen Auftritten in Deutschland bildet Kammermusik einen zentralen Schwerpunkt. 2025 und 2026 ist Nasti Artist beim PODIUM Festival Esslingen. 2025 entstand zudem das Puppentheaterstück Das Märchen von Maus, dem verwunschenen Königskind, für das Nasti die Musik komponierte und selbst auf der Bühne steht. Nastis Arbeit wurde unter anderem von NDR und Deutschlandfunk aufgegriffen.