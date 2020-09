Nastia im Kowalski

Vom Geheimtipp zum Superstar, von Kiew übers Berghain nach Brasilien: sehr viel passiert seit Nastias erstem Gig im Kowalski vor fünf Jahren. Die Ukrainerin ist während der vergangenen Halbdekade zum globalen Headliner aufgestiegen. Nur die ganz großen Stages, die biggest Rooms, die größten Festivals und immer sehr, sehr viele Menschen vor der Bühne, denen sie ihren kompromisslosen trockenen Sound einspeist. Im Kowalski wurde damals mitgeschnitten und Nastia hat ihr Set mit folgenden Worten auf Soundcloud hochgeladen: „Thank was my first time at Kowalski in Stuttgart. I heard something about that club before but I didn't expect I would feel myself like a part of it. Very nice and cosy home-style place with sweet friendly and right people.“

Nice and cosy sind wir heute noch, unser Publikum ist immer noch schwer in Ordnung und wird Nastia einen gebührenden Empfang bereiten – und heftig mitfeiern. Denn bevor sie sich vor 15 Jahren erstmals an die Teller stellte, war sie Tänzerin in einem lokalen Club. Kaum an den Decks ging’s flott: Mehrere Jahre lang Kazantip-Resident, eigene Radiosendung, eigenes Label („Nechto“), eigenes Festival in Kiew („Strichka“) und ist nun seit ein vielen Jahren nonstop auf Tour, von Melbourne bis in den New Yorker Prada Store. Zwischenstopp im „cosy home-style“ Kowalski. Wie im Wohnzimmer halt.