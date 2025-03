Natürlich: Bildausstellung im Kuka

Die Galerie Kunst im Kapuziner in Rottenburg präsentiert vom 08. März bis 17. April die neue Ausstellung: «Natürlich». Heidemarie Messner verwendet natürliches Material wie Holz und Stein, arbeitet natürlich mit herkömmlichen Werkzeugen wie Schnitzeisen und Spitzeisen und gestaltet daraus geometrische oder abstrakte Skulpturen. Die natürlichen Maserungen oder Brüche sind mitbestimmend für die Formgebungen.

«Alles ist gut was aus der Natur kommt» schwärmte Goethe. «Natürlich» regt zu fragen an: nach der Natur und ihrem Schutz, aber auch zu dem Natürlichen im Allgemeinen: Was ist «Natürlich»?

Das Thema ist weiter an Objekten mit Enkaustik und in Bilder in Ölfarbe und Enkaustik aufgenommen und dargestellt.

Zur Vernissage eingeladen wird am 07.März um 19.00 Uhr.: Monika Langer begrüsst die Gäste, Jan Matti Pallas begleitet am Vibraphon, Heidrun Hilff und Heidemarie Messner führen in die Arbeiten ein.

Die Ausstellung ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Kunst im Kapuziner, Gartenstrasse 8, 72108 Rottenburg

Natürlich, herzliche Einladung!