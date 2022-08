NATÜRlich Gaildorf mit 2. Limpurger Markt

Die Initiative NATÜRlich Gaildorf veranstaltet gemeinsam mit der Stadt Gaildorf am Sonntag, den 18. September den 2. Limpurger Markt.

Die Initiative NATÜRlich Gaildorf entstand 2019 mit dem Ziel die Energien von verschiedenen Gaildorfer Vereinen, Personen und Institutionen zu bündeln, um die Bereiche Nachhaltigkeit, Naturschutz und Regionalität in Gaildorf und Umgebung durch Projekte und Veranstaltungen zu fördern. Viele Beteiligte werden sich auch in diesem Jahr wieder am Limpurger Markt beteiligen, der im letzten Jahr seine Premiere feierte. Neben den Akteuren von NATÜRlich Gaildorf sind auch in diesem Jahr Direkterzeuger und –vermarkter aus dem Limpurger Land dabei.

Nachhaltigkeit ist in aller Munde und wird immer öfter gefordert. Da liegt es nahe, sich nach Produkten umzusehen, die im direkten Umfeld produziert und vermarktet werden. Oft kennt man die kleinen Direkterzeuger und -vermarkter vor Ort gar nicht, weil diese keine großen Werbeplattformen haben. Um das zu ändern, möchten wir mit dem 2. Limpurger Markt das Bewußtsein für die vielfältigen Angebote vor Ort fördern.

Aktuelle Nachrichten und Neuigkeiten rund um Natur, Klima und Umweltschutz in der Region gibt es auf der Facebook-Seite von NATÜRlich Gaildorf.