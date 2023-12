Natürliche Intelligenz trifft künstliche Intelligenz: was bleibt dem Menschen?

Künstliche Intelligenz

Herausforderungen und Chancen

Künstliche Intelligenz begegnet uns nahezu in sämtlichen Lebensbereichen. Was ist KI? Was kann sie und was müssen wir über sie wissen, damit sie uns nicht manipuliert, sondern unser Leben bereichern kann? Damit beschäftigt sich das Studium Generale im Wintersemester 2023–24. Eingeladen sind Interessierte jeden Alters. Wir freuen uns auf Sie!

Es spricht: Dr. phil. Manuela Lenzen, Wissenschaftsjournalistin, Philosophin

Preis

Die Teilnahme ist kostenlos