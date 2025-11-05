Nataša Grujović & Steve Moore

Club Manufaktur Schorndorf Hammerschlag 8, 73614 Schorndorf

Die legendäre Band Earth aus Olympia, Washington, prägt seit ihrer Gründung durch Dylan Carlson im Jahr 1989 das Klangbild des experimentellen Rock.

 Mit ihrem bahnbrechenden Debüt Earth 2 begründeten sie das Genre des Drone Metal – ein monumentales Werk aus Feedback, Verzerrung und hypnotischer Langsamkeit. Heute verbindet Earth diese radikale Klangästhetik mit Einflüssen aus Country, Folk und Jazz-Rock und schafft so intensive, meditativ fließende Soundlandschaften.

Jede Performance von Earth ist ein Ereignis von hypnotischer Schwere und erhabener Ruhe – ein Live-Erlebnis, das Zeit und Raum dehnt. Wer sich auf diese Klangreise einlässt, begegnet nicht nur Musik, sondern einer existenziellen Erfahrung aus Tiefe, Spannung und kontemplativer Schönheit.

Club Manufaktur Schorndorf Hammerschlag 8, 73614 Schorndorf
