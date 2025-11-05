Nataša Grujović & Steve Moore

Die legendäre Band Earth aus Olympia, Washington, prägt seit ihrer Gründung durch Dylan Carlson im Jahr 1989 das Klangbild des experimentellen Rock.

Mit ihrem bahnbrechenden Debüt Earth 2 begründeten sie das Genre des Drone Metal – ein monumentales Werk aus Feedback, Verzerrung und hypnotischer Langsamkeit. Heute verbindet Earth diese radikale Klangästhetik mit Einflüssen aus Country, Folk und Jazz-Rock und schafft so intensive, meditativ fließende Soundlandschaften.

Jede Performance von Earth ist ein Ereignis von hypnotischer Schwere und erhabener Ruhe – ein Live-Erlebnis, das Zeit und Raum dehnt. Wer sich auf diese Klangreise einlässt, begegnet nicht nur Musik, sondern einer existenziellen Erfahrung aus Tiefe, Spannung und kontemplativer Schönheit.