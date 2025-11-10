Natalia Rose Quartett

Die Band ist ein zeitgenössisches Jazz-Quartett unter der Leitung der Gitarristin Natalia Rose aus Kolumbien.

Mit einer Mischung aus Jazz-Harmonien, melancholischen Klängen und traditionellen kolumbianischen Rhythmen versucht ihre Musik ein außermusikalisches Bild im Kopf des Hörers zu erzeugen.

Die Gruppe Natalia Rose wurde im September 2016 gegründet und nahm Ende diesen Jahres ihr erstes Album auf mit dem Titel “Retratos de un Juego de Sombras” (Porträts von einem Spiel der Schatten) und wurde im April 2017 veröffentlicht. Dieses Album ist inspiriert von einigen Fotografien der kolumbianischen Fotografin Camila Malaver, die das tägliche Leben der Gemeinden in Barranco de Loba, Bolivar, Kolumbien, zeigen.

Voller Texturen, Farben und in Musik übertragener Natur versucht Natalia Rose ihr Land Kolumbien zu beschreiben. Geschichten, Erfahrungen und Landschaften verschmelzen so in einem warmen oder explosiven Klangkonstrukt.

Natalia Rose verwendet beim Komponieren ihrer Musik Bilder, Landschaften aber auch Gemütszustände, um eine Empfindung, einen Charakter oder ein Objekt in Musik zu übertragen und auf diese Weise den Versuch zu wagen, eine imaginäre musikalische Reise für die Hörer zu erzeugen.