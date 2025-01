Natalia Schmidt, Retour de Paris Nr. 102

Stipendiatin des Landes in der Cité Internationale des Arts Paris stellt ihre Arbeit vor.

Im Rahmen der „Retour de Paris“ Reihe präsentiert Natalia Schmidt in drei Ausstellungsszenarien das multidisziplinär angelegte Projekte „Ékécheiria“ (griech: Waffenruhe) (2022 – ongoing). In kollaborativen Formaten wird über die im-materiellen Folgen von Gewalt, Krieg und Frieden nachgedacht und kollektives Trauma als potenziell verbindende Kraft (eines gesellschaftlichen Neuanfangs) gedeutet. Die Fragestellungen von Ékécheiria gehen aus dem als Work-in-Progress angelegten „Ammunition Project: A Composition on Invisible Hands “ (2012 – ongoing) hervor, bei dem ethische Fragen an die koloniale und neokoloniale Logik ökonomischen Handelns vor dem Hintergrund der deutschen und internationalen Waffenproduktion im Mittelpunkt stehen.

Der Auftakt der Ausstellungsreihe beginnt mit der der dokumentarischen Performance „Dignity. We can“ (2024/2025), die in Kollaboration mit der kamerunischen Sängerin und Performerin sowie – traditionellen „Chief“ (Königin) – Queeen Estelle entsteht.

Natalia Schmidt wurde in München geboren und studierte von 2012/13 bis 2017 Medienkunst und Szenografie an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (u.a. bei Susanne Kriemann und Isaac Julien)*. Zuvor studierte sie Kunstwissenschaft, Philosophie und Kulturwissenschaften in Karlsruhe und Berlin bei Prof. Boris Groys (HfG Karlsruhe) und Prof. Christina von Braun (HU Berlin). Ihre künstlerischen Arbeiten sind konzeptuell und prozessorientiert und basieren oftmals auf Langzeitrecherchen und -beobachtungen. Grenzen zwischen Theorie und Praxis verschwimmen. Die Wahl des künstlerischen Mediums bei der visuellen bzw. räumlichen Umsetzung entspringt ihrem konzeptuellen Anliegen. Ihre Projekte versuchen ein sensuelles Echo auf der Wahrnehmungsebene zu evozieren, vor allem in Bezug auf Zeit, Dauer, Geschichte, Erinnerung, Geografie, Natur und Klima.

Vernissage: Do 27.02., 19:30 Uhr