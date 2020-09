Natalie Chee, Elena Cheah, Emily Körner, Paul Pesthy, Walter Sittler

Der weltberühmte Geiger Fritz Kreisler kämpfte als Soldat im 1. Weltkrieg und flüchtete in die USA nach dem 2. Weltkrieg, Erich Wolfgang Korngold war Wunderkind und gefeierter Opernkomponist in Europa, bevor er endgültig nach Amerika auswandern musste, um Filmmusikkomponist zu werden. Beide Künstler wurden durch Krise und Umbruch zu neuen Formen des Schaffens gezwungen, ähnlich wie die ganze Welt in der heutigen Zeit gezwungen wird, sich in jedem Aspekt des Lebens zu verändern. Wie haben wir alle diese stille Zeit empfunden? Hören wir und empfinden wir jetzt anders? Das Hegel Quartett spielt Werke von Kreisler und Korngold und lädt zusammen mit Walter Sittler zur Reflexion über Musik und Wort ein, ähnlich wie bei den Salons des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. An den Instrumenten zu hören sein werden: Natalie Chee (1. Konzertmeisterin im Gürzenich Orchester Köln), Emily Körner (Violine, 2. Violine des SWR Sinfonieorchesters), Paul Pesthy (Viola, 1. Solobratscher des SWR Symphonieorchesters) und Elena Cheah (Violoncello, Professorin für Violoncello an der Hochschule für Musik Freiburg).

Literaturkonzert