Natasha Zaychenko Trio „Junge Talente im Studio"

Natasha Zaychenko ist eine junge Bassistin und Bandleaderin, die derzeit mit ihrem bemerkenswerten Trio für Aufsehen sorgt.

Ihre Kompositionen und Arrangements und ihr eigener Ton faszinieren mit voll tönenden Basslinien, traumhaften Sequenzen und offener Improvisation. Hier spielt eine Band wirklich zusammen, kreiert einen eigenen Triosound.

Natasha ist in Moskau aufgewachsen, hat dort auch ein klassisches Musikstudium absolviert, hat dann aber schon in sehr jungen Jahren musikalisch die Welt erkundet. Dänemark, Italien, Tel Aviv, Berlin und die Hochschule für Musik in Nürnberg sind wichtige Stationen ihrer Vita.

Die Musik von Natasha Zaychenko und ihrem Trio mischt unterschiedliche Einflüsse und Kulturen, mischt Melancholie und Zuversicht. Sie erzählt Geschichten aus dieser Zeit und dieser Welt. „Würden sich Lebenserfahrungen und Impressionen in Melodielinien wiederfinden, käme die Musik der jungen Bassistin Natasha Zaychenko einer dichten Polyphonie gleich…“ schreibt der renommierte Münchner Jazzclub Unterfahrt, und „es bleibt Platz für die Fantasie ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer…“