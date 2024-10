Funkige Beats, Soundpicking, Scratching, ... Blues vom Feinsten! Nathan James ist keiner, der sich an Konventionen hält, sondern immer eigenständig denkt. Er hat sich mit seinen selbstgebauten Instrumenten und autodidaktischen Fähigkeiten eine besondere musikalische Identität geschaffen. Bewaffnet mit seiner handgefertigten Erfindung, der Waschbrettgitarre, und dem Stampfen auf seiner maßgeschneiderten Foot-Percussion-Box aus alten Zaunbrettern während er singt und Mundharmonika bläst, wird er sie sicher in seinen Bann ziehen. Aber abgesehen von all dem liegt sein Hauptaugenmerk auf gut gemachtem Songwriting, und seine Kunstfertigkeit ist weit mehr als nur ein Live-Show-Gimmick.

Seit mehr 20 Jahren bereist er Europa und die Staaten und schafft es immer wieder, den Menschen ein Erlebnis zu bieten, das sie nicht vergessen werden. Nathan ist außerdem weltweit als anerkannter Roots- und Blues-Gitarrist gefragt, um viele Legenden auf der Bühne und im Studio zu begleiten.