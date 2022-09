Dirigent: Volodymyr Sirenko Solist: Nuron Mukumi, Klavier 17.15 Uhr Einführung: Dr. Christina Dollinger

Gegründet im Jahr 1918 vom Ministerrat der Ukraine, gilt das Symphonieorchester der Ukraine als eines der besten Orchester in Osteuropa. Dirigenten wie Leopold Stokowski, Igor Markevitch, Kurt Sanderling u.a. arbeiteten mit dem Orchester, ebenso wie zahlreiche namhafte Solisten, darunter Artur Rubinstein, Montserrat Caballé und José Carreras.

Volodymyr Sirenko wurde 1960 in der Ukraine geboren. Die internationale Presse vergleicht ihn mit Dirigenten wie Esa-Pekka Salonen und Sir Simon Rattle.

1989 absolvierte er das Konservatorium in Kiew, 1990 war er Finalist beim Internationalen Dirigentenwettbewerb in Prag. Seit 1999 ist er künstlerischer Leiter und Chefdirigent des gefeierten „National State Symphony Orchestra of Ukraine“.

Nuron Mukumi wurde 1996 als Kind zweier Musiker in Usbekistan geboren. Er fing mit sechs Jahren an, Klavier zu spielen. Mit acht Jahren gab er sein Dirigenten-Debüt mit dem Nationalen Sinfonieorchester Usbekistan mit Mozarts Klavierkonzert in d-Moll, bei dem er zugleich den Klavierpart spielte. 2010 wurde Mukumi in die Meisterklasse von Prof. Lev Natochenny aufgenommen und studierte bis 2015 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main.

Programm/Ablauf

B. Lyatoshynsky – Symphonic poem ‚Grazhyna‘

F. Liszt – Klavierkonzert Nr. 1

L. v. Beethoven – Symphonie Nr. 8 F-Dur, op. 93

L. Kolodub – Ukrainian Carpathian Rhapsody