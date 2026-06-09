Nationalmannschafts Event

Hockey

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Legasus Hockeypark im Pfühl Heilbronn Schlizstraße 78, 74078 Heilbronn

Die deutschen und indischen Hockey-Nationalmannschaften der Frauen treffen in Heilbronn aufeinander – und liefern sich zwei spannende Vorbereitungsspiele auf dem Weg zur WM.

Am 31. Juli und am 1. August, jeweils um 16 Uhr erwartet euch hochklassiger internationaler Hockeysport auf Top-Niveau.

Ein echtes Hockeyspektakel – wir freuen uns auf viele Zuschauer, die dieses Event zu etwas ganz Besonderem machen!

Info

Legasus Hockeypark im Pfühl Heilbronn Schlizstraße 78, 74078 Heilbronn
Sport & Bewegung
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