"Nationalstraße" - Filmgespräch mit Jaroslav Rudis

Jaroslav Rudiš ist Comburg-Stipendiat 2021. Durch seine verfilmte Graphic Novel "Alois Nebel" wurde Kulturbeauftragte Ute Christine Berger auf ihn aufmerksam. Beeindruckt hat sie auch sein Projekt "Kafka Band", die zu Romanen wie „Das Schloss“ und „Amerika“ einen einzigartigen Soundtrack liefert. In Tschechien hat die Band längst Kultstatus. Rudiš lebt in Lomnice nad Popelkou und Berlin - wenn er nicht gerade im Zug unterwegs ist. Im Herbst hat er sein Buch "Gebrauchsanweisung fürs Zugfahren" veröffentlicht. Der Schriftsteller, Drehbuchautor, Dramatiker und Musiker studierte Deutsch und Geschichte in Liberec, Zürich und Berlin. Bücher (Auswahl): „Der Himmel unter Berlin“ „Grand Hotel“, „Vom Ende des Punks in Helsinki“, „Winterbergs letzte Reise“. Eine weitere Graphic Novel hat Rudiš mit Nicolas Mahler geschaffen: In "Nachtgestalten" wird die Kunst des männlichen Kneipengesprächs zelebriert. Am 3. Oktober 2021 verlieh Bundespräsident Steinmeier für seine Kulturvermittlung zwischen Deutschland und Tschechien das Bundesverdienstkreuz an Jaroslav Rudiš.