Native American Photography

Sie spielt mit Klischees, um an anderer Stelle bewusst damit zu brechen: Die Fotografin Cara Romero setzt sich in ihren Werken mit der kulturellen Herkunft und der Identität der amerikanischen Ureinwohner auseinander. Ihre Werke for-dern heraus, provozieren und durchbrechen alte Muster und klassische Vorstellungen über Native Americans: Sie zeigen sie in unserer heutigen Gesellschaft, mal klassisch, mal modern, aber immer inszeniert und pas-send in Szene gesetzt. Romeros Aufnahmen reißen mit, faszinieren und regen zum Nachdenken an, da sie mit Stereotypen spielen, Rollenbil-der in Frage stellen und so die Besucher*innen aus ihrer Komfortzone locken.

Romero wurde 1977 in Inglewood, Kalifornien geboren und wuchs in der Chemehuevi Valley Indian Reservation auf. Sie studierte am Institute of American Indian Art in Santa Fe und an der Oklahoma State Univer-sität Film, Bildende Kunst, digitale Medien, Journalismus und Werbefo-tografie. Ihre Werke werden unter anderem im Autry Museum in Los Angeles, Kalifornien, dem Smithsonian Museum of the American Indian in Washington D.C. und dem American Museum in England ausgestellt.