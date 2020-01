Fotos von Hans-Georg Pflüger. Eröffnung am Samstag, 15.02.2020 um 15:00 Uhr. Geöffnet bis zum 15.03.2020 jeden Samstag & Sonntag von 14:00 - 17:00 Uhr. Eintritt frei.

„Natur – das harmonische Ganze“ Ausstellung mit Fotos von Hans-Georg Pflüger

15.02.-15.03.2020 im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof Bad Rappenau

„Wir fotografieren etwas … weil es ist, was es ist und was es noch alles ist“, dieses Zitat von Minus White, einem amerikanischen Fotografen, könnte ein Wegweiser durch die Fotoausstellung von Hans-Georg Pflüger aus Bad Wimpfen im Fränkischen Hof in Bad Rappenau sein.

Seine schwarz-weißen und farbigen Naturaufnahmen sind zurückhaltende, aus der Stille kommende unaufdringliche visuelle Interpretationen. Seine fotografischen Darstellungen und Entdeckungen sind reduziert und lassen dennoch das Große erahnen, seine Betonung liegt auf dem Licht und seiner eigenen Emotionalität. Die Fotos bleiben im Vieldeutigen und wünschen sich Zeit zur Betrachtung. Sie lassen durch ihre Leisigkeit Raum für eigene Wahrnehmungen und Phantasien, also für das, was sie alles noch sein könnten.

Hans-Georg Pflüger ist Autodidakt, seine Auseinandersetzung mit der Fotografie erstreckt sich über 40 Jahre. Mit unterschiedlicher Intensität und auch Schaffenspausen widmet er sich wechselnden Themenbereichen.

Einzel- bzw. Beteiligung an Gruppenausstellungen hatte er u.a. in Konstanz, Mannheim, Neckarsulm und Widdern, hinzu kommen mehrmalige Teilnahmen am Mont Martre Flair in Bad Wimpfen.

Die Ausstellung „Natur – das harmonische Ganze“ mit Fotos von Hans-Georg Pflüger wird am Samstag, dem 15.02.2020, um 15 Uhr im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Heinsheimer Str. 16, in Bad Rappenau eröffnet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Anschließend ist die Ausstellung bis 15.03.2020 jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Künstler ist anwesend. Der Eintritt ist frei.