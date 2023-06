Gemeinsam mit dem Fotoclub Rothenburg lädt der Naturpark Frankenhöhe zu einem Fotoworkshop für Kinder (zwischen 7 und 18 Jahren) ein.

Zusammen geht es raus in die Natur und an die frische Luft. Egal ob Fotokamera oder Handy: An diesem Tag geht es darum, die Heimat zu entdecken, den Blick zu schulen und Fotos zu schießen.

In einer Pause im Wildbad Rothenburg werden die Bilder gemeinsam auf einem Beamer angeschaut und besprochen. Die schönsten Fotos können dann zum diesjährigen Fotowettbewerb „Natur-im-Fokus“ eingeschickt werden.

Der Workshop dauert ca. 3,5 Stunden und ist kostenfrei. Denkt bitte an wetterfeste Kleidung und nehmt etwas zu trinken mit.

Bitte unter www.naturpark-frankenhoehe.de oder info@naturpark-frankenhöhe.de mit Altersangabe anmelden.