Natur in der Stadt: Wir zählen Insekten!

Insektenzählaktion rund um die Bibliothek mit unserem Mediabike als Forscherstation: mit Lupen und digitalen Mikroskopen.

Für Groß und Klein ohne Anmeldung

Zum Thema: Die Sommerausstellung in der Galerie auf dem Podest zeigt Fotografien von Insekten und Vögeln in der Stadt. Der Pfullinger Hobby-Fotograf Peter Hiller fotografiert seit seiner Kindheit - mit 10 Jahren bekam er eine Agfa-Box und einen Schwarz-Weiß Rollfilm geschenkt. In dieser Ausstellung zeigt er Aufnahmen von blauen Pracht-Libellen, die er in Reutlingen an der Echaz aufgenommen hat.

Die Fotografin Sandra Starke hat sich auf Natur-Fotografie spezialisiert. Sie präsentiert in der Ausstellung u.a. Aufnahmen von Vögeln, die sie in der Region aufgenommen hat. Begleitend dazu zeigt sie auf ihrer Website https://starkebilder.jimdofree.com/ eine weitere Auswahl neuer Natur-Aufnahmen.

Buch- und Medienausstellung im 1. OG