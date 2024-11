In “Natur.Schau.Spiele.” bringen wir Kunst und Wissenschaft zusammen. Verschiedene Rauminstallationen schaffen einen ganz anderen Zugang zu den Phänomenen und verknüpfen Kunst, Wissenschaft und Technologie auf beeindruckende Weise.

Alles kann ein Spiegel sein! Mit dieser Idee spielt der New Yorker Künstler Daniel Rozin. Die Kunstinstallationen Angles Mirror (2013) und Self centered Mirror (2024) reagieren auf den Betrachtenden und entfalten ihr volles Potenzial erst in der Interaktion. Reuben Margolin, US-amerikanischer Künstler, ist bekannt für seine kinetische Skulpturen. Auch zu der großformatigen, wellenförmigen Installation Filament (2022) ließ er sich von Bewegungen aus der Natur inspirieren. Das Spielen und Experimentieren stehen an den 20 Mitmachstationen der Sonderausstellung Natur.Schau.Spiele im Vordergrund. Wer mehr über die Phänomene erfahren möchte, findet zusätzliche Erklärungen und historische Bezüge. In Audiobeiträgen kommen Menschen zu Wort, die mit den gezeigten Phänomenen alltäglich in Berührung kommen – vom Fußballer bis zur Forscherin. Doch es gibt auch Raum zum Innehalten. Nimm Platz und lass das leuchtende Farbspiel der Polarlichter auf dich wirken, das hoch über deinem Kopf an den Wänden leuchtet.