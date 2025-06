Natur und Kultur in der Kunst von Dietrich Klinge

Der Vortrag möchte Angebote unterbreiten, die Kunst von Dietrich Klinge genau zu betrachten, den Werkprozess zu verstehen und, darauf aufbauend, Aspekte ihrer Deutung vermitteln.

Obwohl in der Kunst von Dietrich Klinge die Formung der menschlichen Figur von zentraler Bedeutung ist, wirken einige Werke auf den ersten Blick doch so, als wären hölzerne Fragmente aus der Natur in den Kunstraum verbracht und dort zu Gestalten zusammengefügt worden, die einem Verwandlungsprozess zwischen Mensch und Natur zu entstammen scheinen. Darüber hinaus verweisen monumentale Skulpturen, grob aus Baumstämmen gesägt und gehauen, zu sitzenden und stehenden Figuren gefügt und schließlich in Bronze gegossen, auf ein urtümliches Menschentum, das uns heute fremd vorkommt, rätselhaft, von Mythen und Riten geprägt, die wir nicht mehr kennen. Dennoch wirken sie wie Projektionspunkte unserer Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Ihre stille, abgeschiedene Fremdheit zieht uns an.