Natur und Musik neu erleben

Stell dir einen Ort vor, an dem Klänge zwischen Bäumen schweben und Rhythmen im Wind tanzen. Genau dorthin möchten wir dich mitnehmen.

Das Bezirksbläserensembles, der Kammerchor CapellaNova und die Joyful-Voices&Band laden dich entlang einer ca. 2,5km langen Wanderstrecke zu einem Konzert der besonderen Art ein. Bei unserem Waldkonzert mit überraschender Musik wird die Natur selbst zur Bühne. Komm mit uns unter das Blätterdach und lass dich von einer Atmosphäre tragen, die Natur und Musik auf ganz neue Weise verbindet.

Musikalische Gesamtkonzeption durch KMD Gerald Buss.

Für wen?Erwachsene und Kinder

Treffpunkt:Schlater Wald, Parkplatz Eiche an der L1218; siehe OpenStreetMap