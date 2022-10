Natur und Mystik

Zu Gehör gebracht wird Enjott Schneider: Siddhartha (Uraufführung) und Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 4 Es-Dur. Mit Christoph Enzel, Saxophon.

Siddharta Gautama gilt als der erste Buddha – in Deutschland wurde sein Name insbesondere durch Hermann Hesses Erzählung bekannt, in der dieser schildert, wie der junge Brahmane sein Leben der Suche nach Erleuchtung widmet. „Siddharta“ ist auch der Titel eines neuen Saxophonkonzerts des Münchner Komponisten Enjott Schneider, das dieser für den in der Region bestens bekannten Christoph Enzel geschrieben hat und das in diesem Konzert als Welturaufführung zu hören sein wird.

Man darf gespannt sein, wie der auch als Filmkomponist bekannte Schneider die Assoziationen, die sich mit der Thematik verbinden, auf der Konzertbühne zum Klingen bringen wird: Meditation, Mystik und Naturerfahrung.