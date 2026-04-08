Natur- und Weinwanderung Ketterberg

Erleben Sie eine besondere Weinwanderung durch die malerische Natur rund um den sonnenverwöhnten Ketterberg, mit seinen charakteristischen Trockenmauern.

Ein erfahrener Weingästeführer aus dem Taubertal begleitet Sie auf dieser genussvollen Tour und nimmt Sie mit in die faszinierende Welt des Weinbaus.

Unterwegs verkosten Sie zwei ausgewählte Weine und erfahren Spannendes über die Geschichte des Weinbaus in Bad Mergentheim – von seinen Ursprüngen bis zur heutigen Entwicklung. Schließlich hat die Stadt im Frühjahr 2022 einen neuen "Blühenden Weinberg" angelegt, der Kulturhistorie und Biodiversität vereint.

Gleichzeitig erfahren Sie viel Wissenswertes über die im Zuge der Landesgartenschau-Entwicklung geplante Instandsetzung und Aufwertung des Naturraums Ketterberg.

Der Höhepunkt der Wanderung ist der atemberaubende Panoramablick auf die historische Altstadt und das Residenzschloss – ein Moment zum Verweilen und Genießen.

Denken Sie bitte an festes Schuhwerk, wettergerechte Kleidung und ausreichend Getränke, damit Sie die Tour in vollen Zügen genießen können.

Start- und Treffpunkt ist der Parkplatz hinter der Wolfgangskapelle in der Theodor-Klotzbücher-Straße

Leistung Geführte Wanderung, 2-er Weinprobe, spritziges Wasser und knusprige Winzerecken