Natur & Wein

Genießt über 100 verschiedene Weine an den Probierständen der 10 Weinbaubetriebe überall entlang der 4 km langen Wanderoute durch die idyllischen Weinberge, dazu bieten regionale Gastronomen Essensständen mit verschiedensten Leckereien. Als Rahmenprogramm gibt es Musik für alle Geschmäcker & Oldtimer-Schlepper zu bestaunen.

Parken im Weinberg direkt am Mönchsbergsee, in Neipperg oder auf der Burg – der Einstieg in die Wanderroute von dort ist jederzeit möglich.