Naturally 7 – at the Movies

Nach dem triumphalen Debüt von Naturally7 in der TauberPhilharmonie kommt das New Yorker Ensemble diesmal mit den großen Hits der Filmmusik zurück nach Weikersheim.

Ob Titanic, Grease, 8 Mile oder James Bond – die Vielfalt der Filmmusik ist dabei mindestens genau so groß wie die Bandbreite der meisterhaften Arrangements, bei denen das »Sieben Stimmen-Weltwunder« einmal mehr seine einzigartigen Entertainment-Qualitäten unter Beweis stellt. »Vocal Play« nennen sie die Technik, die aus ihren Stimmen ein ganzes Orchester macht. Und so hat sich die »beste A Cappella Band der Welt« (Quincy Jones) in ihrer 20-Jährigen Karriere bei ihren weltweiten Gastspielen, unter anderem mit Michael Bublé oder Coldplay, eine treue Fangemeinde ersungen.