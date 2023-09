Naturally 7 „@the Movies Tour 2023“

Auf der @the Movies Tour 2023 performt Naturally 7 großartige Songs von Titanic, The Sound of Music, West Side Story, Grease, Jailhouse Rock, 8 Mile, Saturday Night Fever und viele mehr, darunter natürlich auch Themen aus den James Bond Filmen!

Die Show wird nur so strotzen vor Songs, die zum Weinen, Lachen, zum tiefen Einatmen und zum Wundern bringen werden! Die Show ist großartig und die Leistung ist

möglicherweise sogar noch besser, da Naturally 7 diese Filmthemen zusammen mit so vielen anderen Live-Show-Favoriten ihrer Fans zum Leben erweckt.