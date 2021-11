× Erweitern Naturally 7

Seit 1999 zeigen die sieben Mundmusiker, dass man für gute Musik nicht zwangsläufig Instrumente braucht.

Die „Band ohne Band“ ahmt nahezu jedes Instrument stimmlich nach. Sie lassen Bässe dröhnen, Posaunen klingen und Gitarren heulen – ohne ein einziges Instrument auf der Bühne. Ihr Repertoire umfasst alles von Soul, R´n´B, Rap, Jazz oder Hip Hop, bis hin zu Eigenkompositionen in feinster A-Capella-Manier.

Durch den Ursprung im Gospelchor ihrer Kirchengemeinde sind die eigenen Texte meist spirituell und religiös. Jedes Lied soll dabei auch eine Botschaft transportieren und einen geistlichen Anspruch verfolgen, zugleich aber leicht zugänglich sein. Dass man diesen Spagat zwischen Pop und Spiritualität durchaus meisten kann, zeigen die Mundmusiker von Naturally 7. Ihre Bekanntheit in Deutschland verdanken sie hauptsächlich dem Duett „Music is the key“ mit Sarah Connor und einem gemeinsamen Auftritt bei „Wetten dass...?“

Wer die, mittlerweile acht, Vokalakrobaten live erleben kann, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. "Wir machen nicht nur Instrumente nach, wir werden zu den Instrumenten“ - wohl wahr.