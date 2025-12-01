NATURALLY 7 erzeugen den facettenreichen Klangkosmos einer ganzen Band vom Sound des Schlagzeugs, über den Bass, die Gitarre, die Mundharmonika oder auch der Posaune – und das vollkommen ohne Instrumente!

Die 7 Männer singen zwar A-Capella, sind aber mit vielen anderen Gruppen dieses Genres nicht vergleichbar, denn nur wenige erreichen einen so vollkommenen Sound. Mal ist es R’n’B, Soul oder HipHop, mal Gospel, Pop oder auch Rock. Mit spielerischer Perfektion und absolut beeindruckender musikalischer und zwischenmenschlicher Harmonie bescheren NATURALLY 7 ihrem Publikum immer wieder un-vergessliche Erlebnisse der außergewöhnlichen Art. Zusätzlich zu ih-rem musikalischen Können sind die sieben Vocal-Artisten auch großar-tige Entertainer und ihre Präsenz auf der Bühne erreicht jeden Platz des Hauses und verzauberte bisher jeden Besucher.

Seit nunmehr 25 Jahren tourt »Band ohne Band« durch die gesamte Welt: Mit Sarah Connor und der Single „Music is the Key“ 2003 auf Platz 1 in den deutschen Charts, drei Welttourneen mit Michael Bublè, Quincy Jones, Ludacris und 2019 bei James Corden Platz 1 in der Ka-tegorie „World’s Best Band“ in der Show „World’s Best“. 2023 auf Tour mit PUR durch Deutschland, zahlreiche eigene Touren durch Amerika, Europa, Asien und Australien und im Jahr 2024 eine Arena Tour mit dem Bestseller-Autor Sebastian Fitzek vor über 150.000 Menschen.

Quasi nonstop sind die Ausnahme-Musiker, zu denen neben den beiden Gründungs-Brüdern Roger (Musikalischer Leiter, Arrangeur, 1. Bariton & Rapper) und Warren Thomas (Percussion, „Gitarre“, „Klarinette“ & 3. Tenor) noch Rod Elridge (1. Tenor, „Scratching“ & „Trompete“), Sean Simmonds (2. Tenor & „Mundharmonika“), Ricky Cort (4. Tenor & „Gi-tarre“), Dwight Stewart (2. Bariton & „Trompete“) sowie Nnamdi Bry-ant (Bass) gehören, unterwegs, denn ihr Zuhause ist die Bühne. Dort ist die akustische Illusion einer kleinen Bigband in verschiedenen Vari-anten hautnah zu erleben.

Daher wird es nun Zeit für einen hautnahen und persönlichen Einblick, Zeit für einen „Closer Look“ zum 25-jährigem Band-Jubiläum. 2025 lädt die Band daher zu ihrer „Closer Look – 25 Years“ Tour ein, für das die Jungs eine Art Best of ihrer Bandhistorie aufspielen. Auch die ein oder andere Überraschung hält das Programm für das Publikum bereit.