Niedecken Zwischen Start & Ziel

Die DYLANREISE, mit der Wolfgang Niedecken neben seinen Band-Aktivitäten seit drei Jahren unterwegs ist, neigt sich nach über 100 Auftritten so langsam ihrem Ende zu.

Aber da der 73-jährige BAP-Frontmann nicht wirklich stillsitzen kann, arbeitet er schon seit einiger Zeit mit seinem Pianisten Mike Herting an einem weiteren Solo-Programm.

Erneut wird es eine Mischung aus Lesung und Konzert sein. Diesmal handelt es sich allerdings ausschließlich um autobiographische Songs aus Niedeckens riesigem Repertoire, zu denen er entsprechende Passagen aus seinen diversen Büchern liest. Ein Blick hinter die Kulis-sen von Liedern wie z.B. „All die Aureblecke“, „Maat et joot“, „Dir al-lein“, „Für Maria“, „Jraaduss“ und „Verdamp lang her“. Dabei sind es nicht nur die bekannten Hits, die den Abend prägen, sondern auch sel-ten gespielte Perlen und Songs, die erst in diesem besonderen Rahmen ihre ganze Tiefe entfalten. Zwischen den Stücken gewährt Niedecken Einblicke in seine Gedankenwelt, erzählt von Begegnungen mit musi-kalischen Legenden und politischen Wegmarken, die sein Schaffen be-einflusst haben.

Und da Niedecken noch nie zum Lachen in den Keller gegangen ist, kann man mit einem äußerst unterhaltsamen Konzertabend rechnen. Das neue Programm ZWISCHEN START & ZIEL ist eine musikalische Retrospektive mit Liedern und Geschichten aus einem ereignisreichen Leben. Eine vorläufige Bestandsaufnahme beim Einbiegen in die Ziel-gerade.

Begleitet wird Wolfgang Niedecken von seinem langjährigen Pianisten Mike Herting, der dem Abend einen intimen und atmosphärischen Klang verleiht. Fans können sich auf einen kurzweiligen, tiefgründigen und inspirierenden Konzertabend freuen – eine perfekte Mischung aus Musik, Anekdoten und einem Hauch Selbstironie.