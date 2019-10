Die A-Capella Band NATURALLY 7 aus New York verfügt über gesangliche Talente, die jedes Instrument alt aussehen lassen. Seit 1999 zeigen die sieben Mundmusiker, dass man für gute Musik nicht zwangsläufig Instrumente braucht. Bereits im Frühjahr 2018 begeisterten sie die Heilbronner in einem ausverkauften Konzert. Auf ihrer „Christmas – It’s A Love Story“-Tour kommt NATURALLY 7 am Mittwoch, 4. Dezember, um 20 Uhr wieder in die Harmonie.

NATURALLY 7 erzeugt den facettenreichen Klangkosmos einer ganzen Band vom Sound des Schlagzeugs, über den Bass, die Gitarre, die Mundharmonika oder auch der Posaune – und das vollkommen ohne Instrumente! Die 7 Männer singen zwar A-Cappella, sind aber mit vielen anderen Gruppen dieses Genres nicht vergleichbar, denn nur wenige erreichen einen so vollkommenen Sound. Mal ist es R’n’B, Soul oder HipHop, mal Gospel, Pop oder auch Rock. Mit spielerischer Perfektion und absolut beeindruckender musikalischer und zwischenmenschlicher Harmonie beschert NATURALLY 7 seinem Publikum immer wieder unvergessliche Erlebnisse der außergewöhnlichen Art. Zusätzlich zu ihrem musikalischen Können sind die sieben Vocal-Artisten auch großartige Entertainer und ihre Präsenz auf der Bühne erreicht jeden Platz des Hauses und verzauberte bisher jeden Besucher.

2007 gelang Naturally 7 der internationale Durchbruch als „Special Guest“ der Welttournee von Michael Bublé. Ab 2012 absolvierte die Gruppe innerhalb 2 Jahren 467 Gastspiele in 25 Ländern, in ganz Europa sowie Canada, Australien und den USA. Den Grundstein für ihren Erfolg in Deutschland legte 2013 die Nummer-1-Single „Music Is The Key“ mit Sarah Connor, ein gemeinsamer Auftritt bei „Wetten dass...?“und Auftritte bei der Night Of The Proms (2012).

Im Dezember kehren die US-Superstars für ihre Christmas-Tour nach Deutschland zurück! Am 30. November 2018 veröffentlichte NATURALLY 7 das Album „A Christmas Xperience“, welches neben den vielen Cover- & Kooperations-Hits und bisherigen eigenen Produktionen, ganz in der Vocal-Play-Manier, Weihnachtsklassiker und winterliche Songs in neuem Gewand präsentiert. Gefüllt mit 14 Liedern, die die besondere Weihnachtsbotschaft transportieren und die Zuhörer in der Vorweihnachtszeit ankommen lassen. Lieder über Frieden und Liebe, über Verständnis und Toleranz – Themen, die NATURALLY 7 schon immer am Herzen liegen und die gerade in der heutigen Zeit besonders betont gehören, denn…„It’s a love story“. Auf der „Christmas – It’s A Love Story“-Tour werden sie diese Songs live präsentieren.