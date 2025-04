Nature Writing- Schreibworkshop

Welche Melodie singt der Frühlingswind? Wie erlebt die Blaumeise oder die erste neugierige Biene die wiedererwachende Natur? Was für Düfte liegen in der Luft? Und wie geht es mir, wenn ich mich meinen Naturwahrnehmungen hingebe?

Die im Zeitalter der Industrialisierung wurzelnde Schreibtradition des Nature Writing hat sich ganz der literarischen Erkundung von Natur und Landschaft verschrieben. Von großer Bedeutung ist dabei die (Selbst-)Reflexion des erlebenden Ichs sowie die Beleuchtung des Verhältnisses von Mensch und Umwelt. Wir nehmen uns einen Nachmittag Zeit, um die frühlingserwachende Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen. Zeit, um in uns zu spüren und das Erlebte auf kreative Weise in Worte zu kleiden. Eine kleine Naturmeditation und Impulse zu Nature Writing und Kreativem Schreiben helfen uns dabei, uns unserer eigenen Kreativität und Fantasie zu nähern und zu öffnen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde planen wir in den nahegelegenen Schlosspark zu gehen. Bitte mitbringen: Schreibmaterial, wetterfeste Kleidung und feste Schuhe, ggf. Verpflegung für die 30 Minuten-Pause. Die Referentin Nina Piorr ist Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und Autorin.

Anmeldung bei der vhs unter Telefonnumer 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de oder im Internet unter www.vhsmgh.de.