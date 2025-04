Naturführung: Der Hungerberg

Als Stadt ist Ludwigsburg noch relativ jung, aber geologisch gesehen hat sie schon ein stattliches Alter auf dem Buckel…

Landschaft zum Staunen, Aussichten zum Genießen und Erdgeschichte zum Anfassen sind nur einige der Höhepunkte bei dieser naturkundlichen Wanderung. Dabei geht es vom Neckarufer, vorbei an den Mineralquellen, hinauf zum renaturierten Steinbruch. Auf unserem Weg bestimmen wir verschiedene Gesteinsarten, entdecken neu angelegte Tier- und Pflanzen-Biotope und erfahren, was es mit einem geologischen Fenster und einem seltsamen Steinkreis auf sich hat. Bitte bringt einen kleinen Stein mit, der am Ende der Führung auf Reisen geschickt werden kann.

Tipp & Hinweis: Bitte bringt ein Trinkgefäß mit, wenn ihr einen erfrischenden Schluck Hohenecker Heilwasser probieren wollt! Zudem solltet ihr gut zu Fuß sein und festes Schuhwerk tragen - wir werden eine längere Strecke zurücklegen.

Treffpunkt: Parkplatz Uferstüble