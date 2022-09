Naturführung: Der Ludwigsburger Planetenweg

Auf historischem Gelände geht es in gemütlichem Tempo die Seeschlossallee entlang. Dabei erleben wir hautnah die gigantischen Dimensionen unseres Sonnensystems und erfahren Wissenswertes über die einzelnen Planeten. Gleichzeitig begegnen uns die Astralgottheiten aus der Welt der Mythologie in Form von Kunstwerken. Da wir auch am romantischen Seeschloss Monrepos vorbeikommen, werden wir natürlich auch einen Blick auf die Historie dieses bezaubernden Refugiums werfen. Bei unserer Tour kann jeder selbst entscheiden, wie weit unsere Reise durchs Sonnensystem geht. Die kurze Tour führt von der Sonne bis zum Saturn, dem „Herr der Ringe“. Am äußerten Endpunkt, dem Pluto, beträgt unsere Entfernung zum Ausgangspunkt beinahe 6 Kilometer. Von der Sonne entfernt wären das dann umgerechnet 5,87 Milliarden Kilometer.

Tipp: Bei der Rückkehr zur Erde kann die Tour auch am Seeschloss Monrepos in einer netten Gartenwirtschaft für eine kleine Stärkung oder Erfrischung unterbrochen werden.

Gästeführer: Gerhard Hezel

Treffpunkt: Nördlicher Eingang Favoritepark / Reuteallee (vor dem Drehkreuz)

Dauer: 2,5 Stunden (bis Planet Saturn, einschließlich Rückweg)

Individuelle Verlängerung ohne Guide: 3,5 Stunden (bis Planet Uranus Gesamtstrecke) oder 4,5 Stunden (Planet Pluto Gesamtstrecke)

Kontakt und Reservierung: Tickets sind über unser Online-Buchungssystem oder in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich. Diese Führung ist auf Anfrage auch für Gruppen buchbar.