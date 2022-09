Naturführung: Monrepos - Idylle am See

Der Name ist Programm, denn »Monrepos« kommt aus dem Französischen und bedeutet „meine Erholung“. Bereits seit dem 15. Jahrhundert nutzten die Herzöge von Württemberg den See als Ausflugsziel und erst viele Planungen und Umbauten später erhält das Areal sein heutiges Aussehen. Kommt mit uns auf Spurensuche im Park der Herzöge und genießt dieses idyllische Fleckchen Natur mitten in der Stadt!

Tipp: Bei unserer Führung "Weingenuss mit Poesie" könnt ihr das Seeschloss sogar von innen besichtigen. Ein exklusives Erlebnis, denn das Schloss ist in Privatbesitz und normalerweise für Besucher nicht geöffnet.

Hinweis: Hunde sind nicht erlaubt.

