Die Naturgenuss-Führung entführt Sie in den wunderschönen Klingenweiherpark im Herzen Wassertrüdingens. Das ehemalige Gartenschaugelände gilt als grüne Lunge der Wörnitzstadt und überzeugt mit seiner Vielfalt: ob Erlebnisspielplatz, Weiher, Scheune oder Streuobstwiese – hier ist für Jeden etwas dabei! An verschiedenen Standorten werden Spezialitäten der Region verkostet und der Bezug zur Natur hergestellt. Der Fokus der Führung liegt hierbei auf dem Thema Streuobst. Nachhaltigkeit und Regionalität gewinnen immer mehr an Bedeutung und werden in Wassertrüdingen durch die Naturgenuss-Führung perfekt in Szene gesetzt.