Schon zum wiederholten Male ist der Sonnenuhrenpark in Wassertrüdingen Schauplatz für ein außergewöhnliches Ereignis. Beim Thailandfest treffen Tradition und Kultur aus einem weit entfernten Land auf Neugier und Interesse der einheimischen Bevölkerung. Das Fest hat sich in den letzten Jahren zu einem kleinen Treffpunkt für Thailänder und Thailänderinnen aus ganz Deutschland etabliert, aber auch die Besucher kommen in Scharen in die kleine Parkanlage.

Das Bühnenprogramm wird von verschiedenen Gruppen mit regional-typischen Tänzen und traditioneller Musik aus Thailand gestaltet. Das Thema Kulinarik spielt auch in diesem Jahr eine wichtige Rolle, aber es ist das Flair vor Ort, was das Fest zu einer solch besonderen Veranstaltung macht.