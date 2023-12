Naturkosmetik im Winter - selbst gemacht (neu)

Friederike Lehmann, Ganzheitliche Naturkosmetikerin

Die Haut ist unser größtes Körperorgan. Alles, was wir auf unsere Haut auftragen, wird direkt vom Körper aufgenommen. Daher sollten wir darauf achten, was wir an unsere Haut lassen. Bei selbstgemachter Kosmetik entscheiden wir selbst, was im Tiegel und somit auf unserer Haut landet. Nach einer kurzen theoretischen Einführung über die Haut, Wirkstoffe und die Herstellung von Naturkosmetik werden wir gemeinsam folgende Produkte herstellen: Cremiges Körperpeeling, Kräutermischung für ein Gesichtsdampfbad, Gesichtscreme für den Winter, Lippenpflegestift.

Alle hergestellten Produkte werden in schöne Gefäße gefüllt bzw. verpackt. Jeder Teilnehmer nimmt 4 Produkte mit nach Hause.