Naturkosmetik mit Kräutern – DIY Workshop

Do it yourself! Kosmetik aus der Natur - ganz ohne Chemie, ohne haut- und umweltschädliche Stoffe, dafür mit der Kraft der Pflanzen.

Die Verwendung von Heilkräutern und Pflanzen in Cremes und Tinkturen ist seit vielen Jahren bekannt und diese schenken uns die besten Inhaltstoffe zur Pflege und Reinigung normaler und besonderer Ansprüche. Naturkosmetik aus der hauseigenen Küche ist nach einer guten Anleitung nicht kompliziert, sondern eine wunderbare Sache, die Spaß macht, Ihre Haut und die Umwelt schont und dazu auch noch viel günstiger ist.

In diesem Workshop erfahren Sie Wissenswertes über die pflegenden sowie sensorischen Eigenschaften von Wild – und Gartenkräutern und ihrer Verwendung in Cremes und Tinkturen. Außerdem lernen Sie die Merkmale, Eigenschaften, Unterschiede und Anwendungszwecke von Salben, Cremes, Tinkturen und Ölauszügen kennen. Nach der Theorie werden drei verschiedene Produkte gemeinsam hergestellt. Sie werden begeistert sein, wie schnell und einfach sich Naturkosmetik herstellen lässt! Die Zutritts- und Teilnahmebedingungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung sind zu beachten.

Bitte 3 – 4 Gefäße für die Produkte zum Mitnehmen mitbringen.

Leitung:

Alexandra Abredat, Kräuterpädagogin

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich:

GästeService

im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon +49 7931 965-250