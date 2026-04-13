Naturkosmetik-Schnupperkurs

Im Workshop stellen Sie nachhaltige und gesunde Naturkosmetik her, die zu 100 Prozent frei ist von Mineralölen, Silikonen, Parabenen, Mikroplastik, synthetischen Duft- und Konservierungsstoffen.

Dafür enthält sie hochwertige Pflanzeninhaltsstoffe: Pflanzenöle und wirkungsvolle, natürliche Pflanzenextrakte, die sanft und auf natürliche Weise pflegen. Sie lernen in diesem Schnupper- und Einsteigerkurs physiologisch sinnvolle Rezepturen für Hautpflegeprodukte wie Lippenbalsame, Handcremes oder Bodylotions kennen.

Sie erfahren alles, was man wissen muss, um seine eigenen Kosmetikprodukte herzustellen: vom Material und den Rohstoffen, über die genaue Verarbeitung, die Konservierung bis hin zu den geeigneten Verpackungen. Selbstverständlich nehmen Sie Ihre hergestellten Produkte ansprechend verpackt mit nach Hause.