Naturkosmetik-Schnupperkurs

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Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall

Im Workshop stellen Sie nachhaltige und gesunde Naturkosmetik her, die zu 100 Prozent frei ist von Mineralölen, Silikonen, Parabenen, Mikroplastik, synthetischen Duft- und Konservierungsstoffen.

Dafür enthält sie hochwertige Pflanzeninhaltsstoffe: Pflanzenöle und wirkungsvolle, natürliche Pflanzenextrakte, die sanft und auf natürliche Weise pflegen. Sie lernen in diesem Schnupper- und Einsteigerkurs physiologisch sinnvolle Rezepturen für Hautpflegeprodukte wie Lippenbalsame, Handcremes oder Bodylotions kennen.

Sie erfahren alles, was man wissen muss, um seine eigenen Kosmetikprodukte herzustellen: vom Material und den Rohstoffen, über die genaue Verarbeitung, die Konservierung bis hin zu den geeigneten Verpackungen. Selbstverständlich nehmen Sie Ihre hergestellten Produkte ansprechend verpackt mit nach Hause.

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Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
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