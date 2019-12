Naturkosmetik selbstgemacht

Welche Inhaltsstoffe befinden sich eigentlich in der Zahnpasta oder der Gesichtscreme, die wir täglich verwenden? Die Liste auf der Packung ist meist ziemlich lang und für Laien kaum zu verstehen. Soviel ist klar:

Es braucht eine gesunde Alternative, am besten etwas Selbstgemachtes! Und das ist einfacher, als man denkt. Ihr werdet lernen, wie Ihr Zahnpasta, Deo, Lippencreme und feine Naturseifen herstellt, alles aus naturbelassenen Rohstoffen und damit unbedenklich für Allergiker oder Kinder. Zwischendurch geht’s raus in die Natur für eine Pflanzenbetrachtung. Und da wir unsere Produkte am Schluss in wiederverwendbare Gläser abfüllen, tun wir auch etwas gegen Plastikmüll. Gut für uns und gut für Mutter Erde!

Was mitzubringen ist, erfahrt Ihr nach der Anmeldung.